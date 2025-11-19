Το Περιστέρι πέρασε από την έδρα της Μπρνο με 87-73, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον όμιλο του Europe Cup με 5-1 και περιμένει να μάθει αν θα προκριθεί από την 1η ή τη 2η θέση στη φάση των «16».

Η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν πίσω με 27-23 στο τέλος της πρώτης περιόδου, στη δεύτερη όμως ανέβασε την απόδοσή της και με σερί 9-0 στα τελευταία λεπτά, χάρη σε τρία συνεχόμενα τρίποντο, έκλεισε στο +9 (51-42) το πρώτο ημίχρονο.

Η ελληνική ομάδα κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο καθώς ξέφυγε με 60-44, οι γηπεδούχοι όμως έκαναν σερί 10-0 και μείωσαν σε 54-60, για να μπουν οι δύο ομάδες στην τελευταία περίοδο με το σκορ 61-72.

Το Περιστέρι διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση και με πολύ καλή άμυνα δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να γίνουν απειλητικοί, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 87-73.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 42-51, 61-72, 73-87

Μπρνο (Βάνεκ): Ριχτέτσκι 4, Στράνελ, Φάρσκι 4, Μούσιλ, Σβόμποντα 4, Κρίβανεκ 14 (3), Κέιβαλ 9, Πούλπαν, Γιάνσα, Γκρόουβς 13 (1), Γουίλιαμς 19 (3), Καλού 6.

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (2), Βαν Τούμπεργκεν 11 (1), Πετράκης, Πέιν 8, Ιτούνας 17 (5), Μουράτος 3, Θωμάκος, Τζιάλας, Αμπερκρόμπι 11 (3), Κακλαμανάκης 2, Χάρις 13 (1), Παπαγεωργίου.