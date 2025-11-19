Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας κοσμεί πλέον το κέντρο της Καλαμάτας.

Ο δημιουργός του, Κλεομένης Κωστόπουλος — γνωστός ως KLE — εξήγησε ότι πρόκειται για μια επιτοίχια εικαστική παρέμβαση περίπου 115 τ.μ., αφιερωμένη στη διεθνούς φήμης Ελληνίδα σοπράνο.

Οπως σημείωσε, η καλλιτεχνική έκφραση στον δημόσιο χώρο αποτελεί την πιο δημοκρατική μορφή τέχνης.

Στο έργο, ο καλλιτέχνης συνδυάζει στοιχεία της πόλης με τη θρυλική ντίβα, ενώ εκτιμά ότι η τοιχογραφία δεν θα χρειαστεί συντήρηση για τα επόμενα 15 χρόνια.

Ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας, Βασίλης Παπαευσταθίου, τόνισε ότι η τοιχογραφία «παντρεύει» την Κάλλας με τα σύμβολα ευφορίας και φυσικού πλούτου της περιοχής, συνδέοντας τον τοπικό πολιτισμό με την παγκόσμια τέχνη και τιμώντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.