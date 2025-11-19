Για «επικίνδυνη κλιμάκωση» κάνει λόγο η Χαμάς, η οποία θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί στη Γάζα, μετά το νέο κύμα ισραηλινών αεροπορικών πληγμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αιτιολόγησαν τα πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν εν είδει αντιποίνων για τα πυρά εναντίον στρατιωτών.

Στην ανακοίνωσή που εξέδωσε, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απορρίπτει τον ισχυρισμό των IDF ως «ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν (…) παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος» και καλεί τις ΗΠΑ, οι οποίες μεσολάβησαν για τη συμφωνηθείσα εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, να ασκήσουν «άμεση και σοβαρή πίεση» στο Ισραήλ ώστε να το υποχρεώσουν «να σεβαστεί την εκεχειρία».