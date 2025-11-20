Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγ. Μπαλτά, επισήμανε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά την υιοθέτηση του Ψηφίσματος «Οικοδομώντας έναν Ειρηνικό και Καλύτερο Κόσμο μέσω του Αθλητισμού και του Ολυμπιακού Ιδεώδους» τη διαχρονική αξία της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και τη σύνδεσή της με την παγκόσμια ειρήνη.

Υπενθυμίζοντας τον ιστορικό της ρόλο της Ελλάδας η κ. Μπαλτά τόνισε ότι «ως γενέτειρα της Εκεχειρίας, η Ελλάδα έχει ηθική υποχρέωση να συνεισφέρει σε αυτή τη συζήτηση», επισημαίνοντας πως η Εκεχειρία αναδεικνύει «τον ζωτικό ρόλο του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι στην προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας».

Η κ. Μπαλτά ανέφερε ότι το Ολυμπιακό κίνημα επιδιώκει «να συμβάλει σε ένα ειρηνικό μέλλον για ολόκληρη την ανθρωπότητα», σημειώνοντας ότι η εκπαιδευτική αξία του αθλητισμού ενθαρρύνει τις κοινωνίες «να ξεπεράσουν τα όρια της σύγκρουσης και του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών».

Τόνισε επίσης τον συμβολισμό της ιερής παύσης των εχθροπραξιών γύρω από τους Αγώνες, η οποία δημιουργεί «ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανθρωπότητα» και φέρνει κοντά αθλητές από όλον τον κόσμο ως «ισχυρούς αγγελιοφόρους ειρήνης, αλληλεγγύης, ενσωμάτωσης και ευ αγωνίζεσθαι».

Η Ελλάδα χαιρέτισε τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών προς την Ολυμπιακή Εκεχειρία, επισημαίνοντας ότι το Ψήφισμα «υπογραμμίζει την ανάγκη για κοινωνική συνοχή και διάλογο σε επίπεδο κοινότητας» και αναγνωρίζει τη σημασία «της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της προώθησης της διαπολιτισμικής κατανόησης». Προσθεσε ότι οι αθλητές αποτελούν «παγκόσμια σύμβολα ικανά να γκρεμίσουν φραγμούς».

Αναφέρθηκε επίσης στη συμβολική σημασία του 2025 ως 80ής επετείου από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συμπίπτει με την τρίτη θητεία της Ελλάδας ως εκλεγμένου Μη Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι «οι ολυμπιακές αρχές είναι θεμελιωδώς αρχές των Ηνωμένων Εθνών».

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά κάλεσε όλα τα κράτη-μέλη «να επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευση μας στον διάλογο, τη δημοκρατία και τη διπλωματία» και εξέφρασε τις ευχές της «για κάθε επιτυχία» στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Μιλάνο-Κορτίνα το 2026.

πηγή: ΑΠΕ