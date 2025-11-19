Μια ανατριχιαστική σειρά συμβάντων έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καθώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός πέμπτου ατόμου μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα σε ένα από τα θέρετρα της Disney World στη Φλόριντα.

Αυτή η «αλυσίδα» θανάτων έχει ρίξει μία βαριά και σκοτεινή σκιά πάνω από το μαζικό θεματικό πάρκο, γνωστό ως «Πιο Μαγικό Μέρος της Γης».

Το πιο πρόσφατο θύμα – η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη – κηρύχθηκε νεκρό στο Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Disney Springs. Ο θάνατος επιβεβαιώθηκε στις 8 Νοεμβρίου.

Η είδηση έγινε πρώτα γνωστή μέσω του λογαριασμού «Walt Disney World: Active Calls» στο X (πρώην Twitter), ο οποίος παρακολουθεί τη δραστηριότητα της αστυνομίας στην περιοχή. Ο λογαριασμός ανέφερε στις 3:18 μ.μ. ότι ένα άτομο βρέθηκε «πεσμένο» και λίγα λεπτά αργότερα η ενημέρωση έγινε ζοφερή: το άτομο ήταν «νεκρό».

🔁 UPDATE to previous call: Person Down ➡️

Changed to: Dead Person

📍 Disney's Saratoga Springs Resort#WaltDisneyWorld #Disney https://t.co/pXZvAUdWA1 — Walt Disney World: Active Calls (@WDWActiveCrime) November 8, 2025

Οι επίσημες αρχές επιβεβαίωσαν το περιστατικό την Τετάρτη, σύμφωνα με την nypost. Το Γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Όραντζ ανέφερε ότι, παρά τον θάνατο στο θέρετρο, αρνήθηκε να αναλάβει τη δικαιοδοσία, με τη σορό να παραδίδεται στον προσωπικό ιατρό του ατόμου.

Δεν έχουν δοθεί περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες του μυστηριώδους θανάτου, ενώ η Disney και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Όραντζ δεν απάντησαν άμεσα σε σχετικά αιτήματα για σχολιασμό.