Η Παρί Σεν Ζερμέν έπαιξε πρωταθλήτρια Ευρώπης στην έδρα της Λεβερκούζεν και τη διέσυρε με 7-2 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, την ίδια ώρα που η Αϊντχόφεν συνέτριβε με 6-2, εντός έδρας, τη Νάπολι ενώ η Άρσεναλ έκανε πλάκα στην Ατλέτικο Μαδρίτης νικώντας τη με 4-0.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση επέστρεψε με πολλά, πάρα πολλά γκολ στο… πρώτο πιάτο της 3ης αγωνιστικής, με την Παρί Σεν Ζερμέν να πετυχαίνει το σκορ της βραδιάς καθώς έβαλε μισή ντουζίνα γκολ στην έδρα της Λεβερκούζεν.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν ασταμάτητη και δεν έδειξε κανένα έλεος στη Μπάγερ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο υπήρξε και μία αποβολή για κάθε πλευρά. Ο Πάτσο έκανε το 0-1 για την Παρί στο 7′, ο Γκαρσία ισοφάρισε σε 1-1 στο 38′ με πέναλτι, αλλά στο 41′ ο Ντουέ έκανε το 1-2 και στο 44′ ο Κβαρατσχέλια έγραψε το 1-3.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ντουέ σκόραρε ξανά για το 1-4 και με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 50′, ήρθε το 1-5 από τον Μέντες. Ο Γκαρσία στο 54′ σκόραρε ξανά για τη Λεβερκούζεν μειώνοντας σε 2-5, για να γίνει το 2-6 από τον Ντεμπελέ στο 66′ και το τελικό 2-7 από τον Βιτίνια στις καθυστερήσεις.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (21/10)

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ – Πάφος 0-0

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ 2-4

Νιούκαστλ – Μπενφίκα 3-0

Αϊντχόφεν – Νάπολι 6-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ 0-4

Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (22/10)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Καραμπάγκ

Γαλατασαράι – Μπόντο Γκλιμτ

Μονακό – Τότεναμ

Αταλάντα – Σλάβια Πράγας

Μπάγερν Μονάχου – Κλαμπ Μπριζ

Τσέλσι – Άγιαξ

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μαρσέιγ