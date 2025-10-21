Απέναντι στο μεγαθήριο Μπαρτσελόνα θα «δοκιμαστεί» απόψε (21/9) ο νταμπλούχος Ελλάδος Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
H παρουσία των Πειραιωτών στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει πολλαπλά οφέλη και ένα εξ’ αυτών είναι τα μίνιμουμ εξασφαλισμένα έσοδα από την UEFA, όπου αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 28.765.000 ευρώ. Όσον αφορά το Value Pillar, αυτό θα εκτοξεύσει τα έξοδα του club κατά 9 εκατ. ευρώ.
Τα φετινά «καθαρά» αγωνιστικά έσοδα στο Champions League
- Συμμετοχή: 18.620.000 ευρώ
- Πριμ κατάταξης: 275.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)
- Νίκη στη League Phase: 2.100.000 ευρώ
- Ισοπαλία στη League Phase: 700.000 ευρώ
- Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 2.000.000 ευρώ
- Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 1.000.000 ευρώ
- Πρόκριση στα Play Off: 1.000.000 ευρώ
- Πρόκριση στους «16»: 11.000.000 ευρώ
- Πρόκριση στα προημιτελικά: 12.500.000 ευρώ
- Πρόκριση στα ημιτελικά: 15.000.000 ευρώ
- Φιναλίστ: 18.500.000 ευρώ
- Κατάκτηση τροπαίου: 6.500.000 ευρώ