Απέναντι στο μεγαθήριο Μπαρτσελόνα θα «δοκιμαστεί» απόψε (21/9) ο νταμπλούχος Ελλάδος Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

H παρουσία των Πειραιωτών στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει πολλαπλά οφέλη και ένα εξ’ αυτών είναι τα μίνιμουμ εξασφαλισμένα έσοδα από την UEFA, όπου αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 28.765.000 ευρώ. Όσον αφορά το Value Pillar, αυτό θα εκτοξεύσει τα έξοδα του club κατά 9 εκατ. ευρώ.

Τα φετινά «καθαρά» αγωνιστικά έσοδα στο Champions League