Υπό έρευνα από την UEFA για ενδεχόμενες παραβιάσεις του Financial Fair Play την τριετία 2022-25 βρίσκεται η Γιουβέντους, όπως έκανε γνωστό το κλαμπ.

Οι «μπιανκονέρι» και η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία δεν τα πάνε καθόλου καλά τα τελευταία χρόνια, όπως δείχνει και η απόφαση για απουσία από την Ευρώπη πριν δύο χρόνια λόγω της υπόθεσης Plusvalenza.

Τα πράγματα έδειχναν να έχουν ηρεμήσει, όπως έκανε γνωστό όμως η Γιούβε μέσω του ισολογισμού της, είναι υπό έρευνα από την UEFA για παραβιάσεις του Financial Fair Play την τριετία 2022-25.

Συγκεκριμένα, η Γιουβέντους δεν κατάφερε να περιορίσει τη ζημία της στα 60 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι το επιτρεπτό όριο, σε αυτή την τριετία, οπότε αναμένεται τώρα να τιμωρηθεί ξανά.

Η απόφαση της UEFA αναμένεται την άνοιξη του 2026 και η τιμωρία θα είναι είτε πρόστιμο είτε περιορισμός στις μεταγραφές, με το κλαμπ να είναι καθησυχαστικό προς τους φιλάθλους στη σχετική ανακοίνωση.