Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι σε συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και υπάρχει μια τρομερή σύμπτωση που τον «συνδέει» με τους Ντιέγκο Αλόνσο και Ρουί Βιτόρια.

Μπορεί η ΠΑΕ να διαψεύδει τις επαφές με τον Ισπανό προπονητή, οι πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές όντως είναι σε συζητήσεις και μάλιστα η συμφωνία δεν απέχει και πολύ.

Όπως και να έχει, το αν ο Μπενίτεθ θα αναλάβει ή όχι τον Παναθηναϊκό θα φανεί τις προσεχείς ημέρες, ήδη πάντως υπάρχει κάτι που τον συνδέει με δύο πρώην προπονητές της ομάδας, τον Αλόνσο και τον Βιτόρια.

Τι είναι αυτό; Τα γενέθλιά τους… Συγκεκριμένα, ο Αλόνσο γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1975, ο Βιτόρια γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1970 και ο Μπενίτεθ γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1960.

Πρόκειται για μια απίθανη σύμπτωση, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να εύχονται, προφανώς, να είναι διαφορετικά -προς το καλύτερο- τα αποτελέσματα του Ισπανού (αν αναλάβει την ομάδα) σε σχέση με τον Ουρουγουανό και τον Πορτογάλο προπονητή.