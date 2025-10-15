Με το δεξί μπήκε στο FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχθηκε την Τρέπτσα και τη νίκησε με 85-74, έχοντας προηγηθεί ακόμη και με 19 πόντους.

Με τον Μέλβιν να μπαίνει καλά στο παιχνίδι οι «ασπρόμαυροι» πήραν το προβάδισμα, οι φιλοξενούμενοι όμως κατάφεραν να παραμείνουν κοντά και μάλιστα πέρασαν και μπροστά (20-19) στο 7′. Οι γηπεδούχοι, όμως, απάντησαν με σερί 8-0 για το 27-20, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο.

Ο «δικέφαλος του βορρά» ήλεγχε τον ρυθμό του αγώνα και με τον Μέλβιν να συνεχίζει να δίνει λύσεις παρέμεινε σταθερά μπροστά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με προβάδισμα 12 πόντων (45-33).

Με τους Τζάκσον και Μπράουν να βοηθούν τον Μέλβιν στο σκοράρισμα ο ΠΑΟΚ πήγε και στο +19 (56-37) λίγο πριν τα μέσα της τρίτης περιόδου, στη συνέχεια όμως άρχισε να χαλαρώνει και η Τρέπτσα το εκμεταλλεύθηκε για να μειώσει τη διαφορά.

Οι Κοσοβάροι κατάφεραν να πλησιάσουν ακόμη και στο -4 (69-65) στο 32′ και στη συνέχεια στο -1 (71-70 στο 36′), οι Μέλβιν και Ντίμσα όμως πέτυχαν κρίσιμους πόντους και ο ΠΑΟΚ πήρε τελικά τη νίκη με 85-74.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 14 (4), Κόνιαρης 7 (1), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζάκσον 14 (1), Τζόουνς 8, Περσίδης 7 (1), Μπράουν 18 (1), Φίλλιος, Μουρ 4, Ντίμσα 13 (2).

Τρέπτσα (Αζίζ Μπεκίρ): Πέιν 19, Αρσλάναγκιτς 13 (2), Τούνα, Τμούσιτς 8 (2), Χαρίζι 5 (1), Τζόουνς 9, Μπράουν 13, Καπίτι 7.