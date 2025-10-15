Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει σε όλα με την Κηφισιά για την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη, οι οποίοι θα δεσμευθούν μέχρι το 2029 με τη νέα τους ομάδα.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν με απόλυτη μυστικότητα και κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους πάντες φτάνοντας σε συμφωνία με την Κηφισιά την απόκτηση των δύο παικτών, οι οποίοι αποτελούσαν στόχους και της ΑΕΚ, για ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Από εκεί και πέρα, η Κηφισιά θα έχει και ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 30% για αμφότερους, με τον Τεττέη να εντάσσεται στον Παναθηναϊκό τον προσεχή Ιανουάριο ενώ ο Παντελίδης θα υπογράψει τον Ιανουάριο αλλά θα ενταχθεί στο «τριφύλλι» από το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Τεττέη θα υπογράψει για 3,5 χρόνια με τις ετήσιες απολαβές του να είναι στις 800.000 ευρώ ενώ ο Παντελίδης θα υπογράψει για τρία χρόνια με 400.000 ευρώ ετησίως.