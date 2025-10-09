Το Μουντιάλ 2022 που έγινε στο Κατάρ ήταν ιστορικό καθώς για πρώτη φορά διεξήχθη χειμώνα και στη FIFA, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του Τζάνι Ινφαντίνο, σκέφτονται να επιχειρήσουν κι άλλες φορές κάτι τέτοιο.

Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας βρέθηκε στη Ρώμη για τη γενική συνέλευση των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων (EFC, πρώην ECA) και αναφέρθηκε στο Μουντιάλ και στο ενδεχόμενο να διεξαχθεί κι άλλες φορές τον χειμώνα.

«Δεν πρόκειται μόνο για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι μια γενική αντανάκλαση. Ακόμα και το να παίξουμε σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες τον Ιούλιο είναι πολύ, πολύ ζεστό, οπότε ίσως πρέπει να σκεφτούμε. Έχουμε καλοκαίρι και χειμώνα και στον κόσμο, αν θέλεις να παίζεις ταυτόχρονα παντού, μπορείς να παίξεις τον Μάρτιο ή τον Οκτώβριο. Τον Δεκέμβριο δεν μπορείς να παίξεις σε ένα μέρος του κόσμου και τον Ιούλιο δεν μπορείς να παίξεις σε ένα άλλο μέρος», είπε αρχικά ο Ινφαντίνο και συνέχισε.

«Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και ας δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο για όλους. Ίσως υπάρχουν τρόποι να βελτιστοποιήσουμε το ημερολόγιο. Συζητάμε, πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό».

Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της FIFA αναφέρθηκε και στη Μέση Ανατολή και στην εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας: «Τώρα υπάρχει εκεχειρία, όλοι θα πρέπει να είναι χαρούμενοι γι’ αυτό. Όλοι θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Όσοι έχουν την ευθύνη να μεσολαβήσουν και να κάνουν αυτά τα βήματα, το έχουν κάνει και τώρα όλοι οι άλλοι θα πρέπει να το υποστηρίξουν. Ξεπερνάει το ποδόσφαιρο, αλλά περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο».