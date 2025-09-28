Στην 1η θέση της βαθμολογίας της La Liga και στο +1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται πλέον η Μπαρτσελόνα, η οποία με γκολ των Κουντέ και Λεβαντόφσκι έκανε την ανατροπή κόντρα στη Σοσιεδάδ και τη νίκησε με 2-1.

Μετά τη συντριβή της Ρεάλ από την Ατλέτικο στο ντέρμπι της Μαδρίτης, το Σάββατο (27/9), οι «μπλαουγκράνα» ήξεραν ότι με νίκη επί της Σοσιεδάδ θα ανέβαιναν στην κορυφή αλλά στο 31ο λεπτό έμειναν πίσω στο σκορ μετά το γκολ του Οντριοθόλα με προβολή μετά τη σέντρα του Μπαρενετσέα.

Παρ’ όλα αυτά, η αντίδραση ήρθε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τον Κουντέ να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Ράσφορντ, στο 43′, κάνοντας το 1-1. Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Χάνσι Φλικ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο την ανατροπή και την έκανε.

Στο 59′, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα καθώς μπήκε ως αλλαγή, ο Λαμάλ πέρασε τον Γκόμεθ από δεξιά και έκανε τη σέντρα για τον Λεβαντόφσκι που με κεφαλιά έγραψε το 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν στο 84′ με το υπέροχο πλασέ του Κούμπο αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι και αμέσως μετά, στην αντεπίθεση, είχε δοκάρι και η Μπαρτσελόνα σε κοντινή προσπάθεια του Λεβαντόφσκι.