Ο Παναθηναϊκός έκανε το τέλειο ξεκίνημα στη League Phase του Europa League με το εκτός έδρας 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις και η ΠΑΕ ανέβασε το βίντεο με όσα κατέγραψε η παρακάμερα, με την ομιλία του Τάσου Μπακασέτα να ξεχωρίζει.

Οι «πράσινοι» πήγαν στη Βέρνη αποφασισμένοι να πάρουν τη νίκη και τα κατάφεραν με εμφατικό τρόπο, έχοντας για απόλυτη πρωταγωνιστή τον Ζαρουρί που έκανε χατ-τρικ. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής η ομάδα του Χρήστου Κόντη βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας.

Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά για τον Παναθηναϊκό και η ΠΑΕ ανέβασε στο Youtube το βίντεο με όσα κατέγραψε η παρακάμερα και αυτό που ξεχωρίζει είναι η αρχική ομιλία του Μπακασέτα στα αποδυτήρια πριν την έναρξη του αγώνα.

«Παιδιά, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Η ομάδα αυτή είναι συνδεδεμένη με την Ευρώπη. Έχουμε ευθύνη και χρειάζεται δράση. Από την αρχή του αγώνα θέλω πλήρη συγκέντρωση, φιλοδοξία κι επιθυμία για νίκη. Είμαστε όλοι μαζί, επικοινωνούμε και θα νικήσουμε ό,τι και να γίνει», ήταν τα λόγια του διεθνή άσου.