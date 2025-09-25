Πέφτει η αυλαία στη δράση της 2ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.
Η μοναδική αναμέτρηση της ημέρας θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και στο Καυτανζογλειο, όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Ηλιούπολη (25/9, 15:00), σε μια κόντρα με… άρωμα Super League 2.
Αυτό θα είναι πρώτο παιχνίδι του Γηραιού στη League Phase, αφού η αναμέτρησή του με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα αναβλήθηκε, λόγω των υποχρεώσεων των Πειραιωτών στο Champions League.
Αναλυτικά η 2η αγωνιστική:
Τρίτη 23/09
- Καβάλα-Κηφισιά 1-1
- Άρης-Μαρκό 1-0
Τετάρτη (24/09)
- Athens Kallithea-ΟΦΗ 0-1
- Βόλος-Ατρόμητος 1-1
- Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω 3-0
- Asteras AKTOR-Ολυμπιακός 1-2
- ΑΕΚ-Παναιτωλικός 2-1
- ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός 1-2
Πέμπτη (25/09)
- Ηρακλής-Ηλιούπολη (15:00)
Η επόμενη (3η) αγωνιστική:
- Ατρόμητος–Παναθηναϊκός
- Ηλιούπολη–ΑΕΚ
- Κηφισιά–Athens Kallithea
- Λεβαδειακός–Αστέρας AKTOR
- Ολυμπιακός–Βόλος
- ΟΦΗ–Ηρακλής
- Παναιτωλικός–Ελλάς Σύρου
- ΠΑΟΚ–ΑΕΛ Novibet
- Αιγάλεω–Άρης