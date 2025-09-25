Πέφτει η αυλαία στη δράση της 2ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η μοναδική αναμέτρηση της ημέρας θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και στο Καυτανζογλειο, όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Ηλιούπολη (25/9, 15:00), σε μια κόντρα με… άρωμα Super League 2.

Αυτό θα είναι πρώτο παιχνίδι του Γηραιού στη League Phase, αφού η αναμέτρησή του με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα αναβλήθηκε, λόγω των υποχρεώσεων των Πειραιωτών στο Champions League.

Αναλυτικά η 2η αγωνιστική:

Τρίτη 23/09

  • Καβάλα-Κηφισιά 1-1
  • Άρης-Μαρκό 1-0

Τετάρτη (24/09)

  • Athens Kallithea-ΟΦΗ 0-1
  • Βόλος-Ατρόμητος 1-1
  • Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω 3-0
  • Asteras AKTOR-Ολυμπιακός 1-2
  • ΑΕΚ-Παναιτωλικός 2-1
  • ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός 1-2

Πέμπτη (25/09)

  • Ηρακλής-Ηλιούπολη (15:00)

Η επόμενη (3η) αγωνιστική:

  • Ατρόμητος–Παναθηναϊκός
  • Ηλιούπολη–ΑΕΚ
  • Κηφισιά–Athens Kallithea
  • Λεβαδειακός–Αστέρας AKTOR
  • Ολυμπιακός–Βόλος
  • ΟΦΗ–Ηρακλής
  • Παναιτωλικός–Ελλάς Σύρου
  • ΠΑΟΚ–ΑΕΛ Novibet
  • Αιγάλεω–Άρης