Πέφτει η αυλαία στη δράση της 2ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η μοναδική αναμέτρηση της ημέρας θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και στο Καυτανζογλειο, όπου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Ηλιούπολη (25/9, 15:00), σε μια κόντρα με… άρωμα Super League 2.

Αυτό θα είναι πρώτο παιχνίδι του Γηραιού στη League Phase, αφού η αναμέτρησή του με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα αναβλήθηκε, λόγω των υποχρεώσεων των Πειραιωτών στο Champions League.

Αναλυτικά η 2η αγωνιστική:

Τρίτη 23/09

Καβάλα-Κηφισιά 1-1

Άρης-Μαρκό 1-0

Τετάρτη (24/09)

Athens Kallithea-ΟΦΗ 0-1

Βόλος-Ατρόμητος 1-1

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω 3-0

Asteras AKTOR-Ολυμπιακός 1-2

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 2-1

ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός 1-2

Πέμπτη (25/09)

Ηρακλής-Ηλιούπολη (15:00)

