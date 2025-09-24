Με το δεξί μπήκε στο Europa League η Ρόμα καθώς νίκησε με 2-1 εκτός έδρας τη Νις για την 1η αγωνιστική της League Phase, την ίδια ώρα που η αναμέτρηση της Μπέτις με τη Νότιγχαμ Φόρεστ έληγε ισόπαλη 2-2.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε έπειτα από τρεις δεκαετίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και το ματς με τη Μπέτις, στην Ισπανία, ήταν το καλύτερο της Τετάρτης (24/9) στο Europa League.

Οι Ανδαλουσιανοί άνοιξαν το σκορ στο 15′ με το δυνατό σουτ του Μπακαμπού, οι Άγγλοι ισοφάρισαν στο 18′ με τον Ζεσούς μετά το γύρισμα του Γκιμπς-Γουάιτ και στο 23′ έκαναν την ανατροπή με νέο γκολ του Ζεσούς, αυτή τη φορά με κεφαλιά μετά το κόρνερ του Ντάγκλας Λουίζ (1-2).

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου, η οποία είχε και δοκάρι στο 33′ με τον Χάντσον-Οντόι, έδειχνε έτοιμη να φύγει από την Ισπανία με τη νίκη, στο 85′ όμως ο Άντονι έγραψε το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Με το δεξί η Ρόμα

Η Ρόμα είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και πήρε τη νίκη αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Νις. Η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι άνοιξε το σκορ στο 52′ με κεφαλιά του Εντικά μετά το κόρνερ του Πελεγκρίνι και στο 55′ ήρθε και το 0-2 με την προβολή του Μαντσίνι μετά το γύρισμα του Τσιμίκα, ο οποίος έδωσε έτσι την πρώτη του ασίστ.

Στο 77′ η Νις κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι καθώς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μόφι μείωσε σε 1-2, η Ρόμα όμως ήταν σοβαρή και έφυγε από τη Γαλλία με τους τρεις βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (24/9)

Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1

Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1

Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1

Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2

Νις – Ρόμα 1-2

Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0