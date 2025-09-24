Στη σύλληψη 103 οπαδών της Ρόμα, η οποία αντιμετωπίζει τη Νις για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα το βράδυ της Τρίτης (23/9) προχώρησε η γαλλική αστυνομία.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στη Νίκαια για την πρεμιέρα του Europa League και οι οπαδοί τους, όπως φαίνεται, ανυπομονούσαν να κοντραριστούν και αυτοί. Τελικά η παρέμβαση της γαλλικής αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα, υπήρξε όμως μεγάλη ένταση με τους Ιταλούς.

Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία συνέλαβε τελικά 103 οπαδούς της Ρόμα, οι οποίοι είχαν μαζί τους σιδερένιες ράβδους, μαχαίρια, γροθιές και σφυριά, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει πως «τίθενται στη διάθεση των δικαστικών αρχών υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας της Νίκαιας» και ότι «η ταχεία και μαζική παρέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τυχόν υλικές ή σωματικές ζημιές».