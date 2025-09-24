Με γκολ των Πιερό και Καλοσκάμη στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Παναιτωλικό, ο οποίος μείωσε στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Αγκίρε, έκανε το 2×2 στο κύπελλο Ελλάδας και είναι πολύ κοντά στην εξασφάλιση της πρόκρισης στον επόμενο γύρο.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι «κιτρινόμαυροι», παρά τις αρκετές αλλαγές στην 11άδα, έδειχναν ορεξάτοι και είχαν στο 10′ την πρώτη τους προσπάθεια με το σουτ του Πένραϊς, για να ακολουθήσει στο 15′ νέο σουτ, αυτή τη φορά από τον Ζοάο Πέδρο που έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ. Γενικά η Ένωση ήταν συνεχώς στην επίθεση καθώς είχε τον έλεγχο και είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 22′ με το πλασέ του Ζοάο Μάριο, μετά την ωραία συνεργασία με τον Ελίασον, που κόντραρε την τελευταία στιγμή.

Όπως και να έχει, το γκολ έμοιαζε θέμα χρόνου για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και η επιβεβαίωση ήρθε στο 26′: Γύρισμα του Μάνταλου, πρώτη κεφαλιά από τον Καλοσκάμη, δεύτερη από τον Πιερό και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Γκολ που έδωσε ώθηση στον «δικέφαλο αετό» που συνέχισε να επιτίθεται και να δημιουργεί ευκαιρίες, ψάχνοντας το δεύτερο γκολ που ήρθε πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 45′ ο Ζοάο Μάριο, μετά το λάθος της άμυνας των φιλοξενούμενων, έστρωσε στον Καλοσκάμη και αυτός με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στη γωνία για το 2-0 με το πρώτο του γκολ με τα κιτρινόμαυρα. Η ΑΕΚ είχε βάλει βάσεις νίκης και στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε πιο χαλαρά, με τους Αγρινιώτες να το εκμεταλλεύονται για να πάρουν μέτρα στο γήπεδο, έχοντας στο 60′ και ένα καλό σουτ του Μίχαλακ που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Μπρινιόλι.

Ο Μάρκο Νίκολιτς άρχισε στα επόμενα λεπτά τις αλλαγές, ο Παναιτωλικός που είχε ανεβάσει την απόδοσή του είχε μεγάλη ευκαιρία στο 71′ με τον Ενκολόλο που δεν κατάφερε να νικήσει τον Μπρινιόλι από πλάγια θέση και στην επαναφορά ο Ματσάν σούταρε αλλά ο Βίντα έβαλε την κόντρα, για να ακολουθήσει στο 76′ η απίθανη ευκαιρία της Ένωσης με τον Γιόβιτς από κοντά, προ κενής εστίας μετά την απόκρουση του Ζίβκοβιτς σε κεφαλιά του Βίντα, να σημαδεύει με δυνατό σουτ το οριζόντιο δοκάρι.

Δεν έγινε, επομένως, το 3-0, έγινε όμως στο 92′ το 2-1, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, από το εύστοχο πέναλτι του Αγκίρε μετά το χέρι του Βίντα. Μικρό το κακό για την ΑΕΚ, η οποία πήρε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Μουκουντί, Βίντα, Οντουμπάτζο, Γκρούγιτς, Μάνταλος (63′ Μαρίν), Καλοσκάμης, Ελίασον (63′ Κοϊτά), Ζοάο Μάριο (85′ Κουτέσα), Πιερό (63′ Γιόβιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Κοντούρης (79′ Αγκίρε), Κόγιτς (38′ Μπουχαλάκης), Μίχαλακ (79′ Εστεμπάν), Ματσάν (87′ Νικολάου), Ενκολόλο, Άλεξιτς (79′ Σμυρλής).