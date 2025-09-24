Τη δεύτερή νίκη του σε ισάριθμους αγώνες για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας πανηγύρισε ο ΟΦΗ, ο οποίος με γκολ του Σαλσέδο επικράτησε της Athens Kallithea με 1-0 εκτός έδρας.

Οι Κρητικοί, οι οποίοι είχαν φτάσει ως τον τελικό της διοργάνωσης την περασμένη σεζόν, είχαν από το ξεκίνημα του αγώνα την πρωτοβουλία των κινήσεων, έψαχναν τον τρόπο για να σκοράρουν και τον βρήκαν λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 45′ ο Σαλσέδο, μετά τη μπαλιά του Καραχάλιου, βρήκε δίχτυα για το 0-1, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να αντιδράσουν στο β ‘ μέρος, να ανεβάζουν την απόδοσή τους και να έχουν κάποιες φάσεις στις οποίες θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν.

Δεν το έκαναν όμως, με αποτέλεσμα ο ΟΦΗ να πάρει τη νίκη και να ανέβει στους 6 βαθμούς ενώ η Athens Kallithea έχει δύο ήττες σε δύο παιχνίδια.

Athens Kallithea: Κρέσπι, Σωτηράκος, Προδρομίτης, Ματίγεβιτς, Παυλάκης (46΄ Φροσύνης), Μαυριάς (63΄ Καντίγιο), Κριμιτζάς (74΄ Σαταριάνο), Πανάγου, Βασιλόγιαννης (74΄ Μεταξάς), Ζωγραφάκης (63΄ Σαρδέλης), Γκολφίνος.

ΟΦΗ: Λίλο, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Χατζηθεοδωρίδης (87΄ Γκονζάλες), Μαρινάκης (87΄ Λιούις), Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νέιρα (67΄ Βούκοτιτς), Φούντας (33΄ Αποστολάκης), Σενγκέλια, Σαλσέδο (67΄ Ράκονιατς).