Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Άρης θα φιλοξενήσει τη Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Χιμένεθ να βλέπει για πρώτη φορά από κοντά τους φιλάθλους της ομάδας του, μετά τις 3 σερί εκτός έδρας νίκες.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα στις 15:00 Καβάλα και Κηφισιά θα δώσουν τη δική τους μονομαχία για να κάνουν σεφτέ στον θεσμό. Η ομάδα της Stoiximan Super League έμεινε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα AKTOR και ψάχνει την πρώτη της νίκη, ενώ η Καβάλα δέχθηκε σκληρή ήττα με 3-0 από τον ΟΦΗ, ένα αποτέλεσμα που θέλει αν το αφήσει πίσω της μία και καλή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 23/09

Καβάλα-Κηφισιά (15:00)

Άρης-Μαρκό (20:00)

Τετάρτη (24/09)

Athens Kallithea-ΟΦΗ (15:00)

Βόλος-Ατρόμητος (15:00)

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω (15:00)

Asteras AKTOR-Ολυμπιακός (17:00)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός (19:00)

ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός (19:00)

Πέμπτη (25/09)