Τόσο η ΑΕΛ όσο και η ΑΕΚ έβγαλαν ανακοινώσεις για το παιχνίδι της Κυριακής (21/9), με τους Θεσσαλούς να ζητάνε να αλλάξει η απόφαση των Αρχών και να επιτραπεί να ανοίξει το πέταλο για τους οπαδούς των «κιτρινόμαυρων».

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και οι φιλοξενούμενοι δεν θα έχουν τη συμπαράσταση των οπαδών τους καθώς δεν επιτράπηκε η οργανωμένη μετακίνηση, με τις δύο ΠΑΕ να βγάζουν ανακοινώσεις το Σάββατο (20/9).

Αυτή των Θεσσαλών αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία της για την απόφαση των αστυνομικών αρχών να μην επιτρέψουν το άνοιγμα της κερκίδας (πέταλο) των φιλοξενούμενων για τον αυριανό εντός έδρας αγώνα της 21/09 με την ΠΑΕ ΑΕΚ.

Παρά το γεγονός ότι είχε εκδηλωθεί η πρόθεση των οργανωμένων οπαδών και των δύο ομάδων να παρακολουθήσουν φιλήσυχα τον εν λόγω αγώνα, χωρίς παρεκτροπές και σε κλίμα συνεργασίας, και παρά τις επανειλημμένες εισηγήσεις μας και την προθυμία να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον λόγο αυτό, η Αστυνομία εμμένει σε μια ανεξήγητη και επικίνδυνη στάση, η οποία όχι μόνο δεν αποτρέπει την παρουσία φιλάθλων της αντίπαλης ομάδας, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, με ευθύνη αποκλειστικά των αρμόδιων αρχών.

Η επιλογή να μην δοθεί οργανωμένος χώρος στους φιλοξενούμενους φιλάθλους ανοίγει τον δρόμο για άναρχη προσέλευσή τους σε άλλες θύρες, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο επεισοδίων και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια των θεατών. Έχουμε βάσιμες ενδείξεις ότι θα υπάρξει αθρόα προσέλευση οπαδών της ΠΑΕ ΑΕΚ, οι οποίοι φαίνεται ότι αγοράζουν εισιτήρια διάσπαρτα σε διάφορες θύρες του AEL FC ARENA, όπου θα διεξαχθεί ο αυριανός αγώνας. Έχουμε δε ποικιλοτρόπως επισημάνει ότι, λόγω του ότι το γήπεδό μας δεν διαθέτει διαχωριστικά κιγκλιδώματα μεταξύ των θυρών, θα προκύψει συγχρωτισμός οπαδών και των δύο αγωνιζόμενων ομάδων.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καθιστά την ΕΛ.ΑΣ. απολύτως υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιστατικό προκύψει εξαιτίας της απόφασης αυτής. Καλούμε άμεσα τις αρμόδιες αρχές να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να επιτρέψουν το αυτονόητο: την ομαλή και ασφαλή προσέλευση των φιλοξενούμενων σε συγκεκριμένο, ελεγχόμενο χώρο, όπως επιβάλλει η λογική και η διεθνής πρακτική.

Η πρόληψη των επεισοδίων δεν επιτυγχάνεται με τέτοιου είδους απαγορεύσεις, αλλά με σωστή οργάνωση.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλεί την ΕΛ.ΑΣ. να πρυτανεύσει η λογική και είτε να απαγορευτεί και η μεμονωμένη μετακίνηση είτε να ανοίξει η θύρα (πέταλο) των φιλοξενούμενων οπαδών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και η εν γένει πρόληψη έκνομων ενεργειών, που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε οπαδούς και των δύο ομάδων.

Σε αντίθετη περίπτωση, θέτουμε τις αρμόδιες αρχές προ των ευθυνών τους, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας για την ενδεχόμενη τέλεση επεισοδίων λόγω παραλείψεων των ανωτέρω αρχών».

Η Ένωση, από την πλευρά της, αναφέρει τα εξής στην ανακοίνωσή της…

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι για τον αυριανό (21/9, 17.30) εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΛ, έχει εκδοθεί η υπ. ΓΓΑ/24387 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και της Αστυνομίας, με την οποία απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της ΑΕΚ στο γήπεδο».