Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στη Λεωφόρο στρέφει την προσοχή του ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για νίκη, ζητώντας από τους παίκτες του να αφήσουν πίσω την ισοπαλία με την Πάφο για το Champions League.

«Κάντε αυτό που πρέπει την Κυριακή. Ξέρετε όλοι τη σημασία του συγκεκριμένου αγώνα για τον οργανισμό και την ιστορία του συλλόγου. Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ματς. Ξέρετε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μπείτε μέσα και κάντε αυτό που ξέρετε, κάντε αυτό που πρέπει», ανέφερε αρχικά στην ομιλία του.

«Θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί στις φάσεις που δημιουργούμε. Τόσο στην τελική πάσα όσο και στο κομμάτι της εκτέλεσης και ειδικά όταν είμαστε μέσα στην περιοχή, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποφασιστικοί και να το πιστεύουμε περισσότερο. Πρέπει να διορθώσουμε άμεσα αυτό το κομμάτι, γιατί έρχονται πολύ απαιτητικά παιχνίδια».