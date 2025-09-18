Η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός είναι στην 21η θέση μετά το 0-0 με την Πάφο, έχοντας μπροστά του το εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως στόχο μια θέση στην πρώτη 24άδα ώστε να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στη φάση των «16» και η αλήθεια είναι πως η ισοπαλία με τους Κύπριους δεν τους βοηθάει και ιδιαίτερα… Από την άλλη, όμως, έχουν ακόμη επτά παιχνίδια στη διάθεσή τους για να καλύψουν αυτή τη γκέλα.

Όπως και να έχει, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 21η θέση μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστική και ο επόμενος αντίπαλός του θα είναι η Άρσεναλ, εκτός έδρας, την 1η Οκτωβρίου.

Η βαθμολογία

Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3 (5-1)

Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)

Μπριζ 3 (4-1)

Σπόρτινγκ 3 (4-1)

Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)

Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)

Άρσεναλ 3 (2-0)

Ίντερ 3 (2-0)

Λίβερπουλ 3 (3-2)

Καραμπάγκ 3 (3-2)

Μπαρτσελόνα 3 (2-1)

Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)

Τότεναμ 3 (1-0)

Ντόρμουντ 1 (4-4)

Γιουβέντους 1 (4-4)

Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)

Σλάβια Πράγας 1 (2-2)

Κοπεγχάγη 1 (2-2)

Λεβερκούζεν 1 (2-2)

Ολυμπιακός 1 (0-0)

Πάφος 1 (0-0)

Ατλέτικο 0 (2-3)

Μπενφίκα 0 (2-3)

Νιουκάστλ 0 (1-2)

Μαρσέιγ 0 (1-2)

Βιγιαρεάλ 0 (0-1)

Τσέλσι 0 (1-3)

Αϊντχόφεν 0 (1-3)

Νάπολι 0 (0-2)

Άγιαξ 0 (0-2)

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)

Μονακό 0 (1-4)

Καϊράτ 0 (1-4)

Αταλάντα 0 (0-4)

Γαλατασαράϊ 0 (1-5)

Το πρόγραμμα της 2ης Αγωνιστικής

Τρίτη (30/9)

19.45: Αταλάντα – Μπριζ

19.45: Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης

22.00: Πάφος – Μπάγερν

22.00: Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ

22.00: Μαρσέιγ – Άγιαξ

22.00: Ιντερ – Σλάβια Πράγας

22.00: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

22.00: Τσέλσι – Μπενφίκα

22.00: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρ.

Τετάρτη (1/10)

19.45: Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη

19.45: Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ

22.00: Άρσεναλ – Ολυμπιακός

22.00: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν

22.00: Μπάγερ Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν

22:00: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

22.00: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι

22:00: Νάπολι – Σπόρτινγκ

22.00: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους