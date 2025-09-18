Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την επιστροφή του Χρήστου Κόντη στον πάγκο, μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια και ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ που είναι ο πρώτος στόχος.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος και προπονητής τους θα είναι ο Κόντης, ο οποίος είχε κάτσει στον πάγκο της ομάδας και το 2024, οδηγώντας τη στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει το «τριφύλλι» μέχρι νεωτέρας, μέχρι να βρεθεί δηλαδή ο… κανονικός αντικαταστάτης του Βιτόρια, με τη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Κόντη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του Έλληνα προπονητή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024! Και βέβαια είναι η τρίτη παρουσία του στο τεχνικό τιμ, αφού από το καλοκαίρι του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν πρώτος βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε την προπονητική σε ηλικία 36 ετών ως βοηθός προπονητή στον ΑΠΟΕΛ. Ακολούθησε η Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τη σεζόν 2017-18 εργάστηκε ως βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό και στο τέλος της περιόδου ανέλαβε πρώτος προπονητής για ενάμισι μήνα. Το 2019 πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη Χατά, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Τον Φεβρουάριο του 2024 ανέλαβε την ομάδα του Βόλου, προτού συνεργαστεί με την ομάδα μας.

Καλωσορίζουμε τον Χρήστο ξανά στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».