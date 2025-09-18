Ο οπαδός της Λίβερπουλ που εξόργισε τον προπονητή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, είναι εισπράκτορας χρεών και είχε στο παρελθόν αποκλειστεί από το ποδόσφαιρο για τρία χρόνια, όπως αποκαλύπτεται.

Ο 30χρονος Τζόναθαν Πόλτερ προκάλεσε την οργή του Αργεντινού τεχνικού μετά το καθοριστικό γκολ του Βίρτζιλ φαν Ντάικ, με το οποίο η ομάδα του Άρνε Σλοτ άνοιξε την πορεία της στο Τσάμπιονς Λιγκ με νίκη στο Άνφιλντ το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την Daily Mail ο Πόλτερ, καθισμένος πίσω από τον πάγκο της Ατλέτικο στην εξέδρα Anfield Road, φάνηκε να φωνάζει «f*** off» αρκετές φορές προς τον πάγκο των Ισπανών όταν ισοφάρισαν σε 2-2, πριν οι εντάσεις κορυφωθούν μετά το νικητήριο γκολ.

Ο φίλαθλος της Λίβερπουλ την Πέμπτη έδωσε τη δική του εκδοχή απαντώντας στον Σιμεόνε, τον οποίο χαρακτήρισε «δειλό», κατηγορώντας παράλληλα τον βοηθό προπονητή του ότι τον έφτυσε.

Αποκαλύπτεται επίσης ότι ο Πόλτερ είχε αποκλειστεί για τρία χρόνια από τα γήπεδα μετά από επεισόδιο με άλλον φίλαθλο στον τελευταίο αγώνα του Στίβεν Τζέραρντ με την ομάδα, τον Απρίλιο του 2015.

Σύμφωνα με την Liverpool Echo, ο Πόλτερ κατηγορήθηκε ότι έβρισε τον 61χρονο Ντέιβιντ Χίνγκαμ, ο οποίος βρισκόταν με τη σύζυγό του με αναπηρία, όταν του ζητήθηκε να κατεβάσει ένα πανό αφιερωμένο στον θρύλο της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας στις 16 Απριλίου 2015.

Ο φίλαθλος αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε προσβλητική ή απειλητική συμπεριφορά, λέξεις που προκαλούν παρενόχληση, ανησυχία ή αγωνία, ωστόσο καταδικάστηκε στο Δικαστήριο του Σέφτον.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι το περιστατικό συνέβη τη στιγμή που ο Τζέραρντ έμπαινε στο γήπεδο μέσα σε τιμητική αψίδα, προς αναγνώριση των 17 ετών προσφοράς του στον σύλλογο. Ο Πόλτερ υπέστη απαγόρευση κυκλοφορίας 8 εβδομάδων μεταξύ 9:30 μ.μ. και 6:00 π.μ.

Ο κ. Χίνγκαμ δήλωσε: «Υπήρχε μεγάλη κάλυψη από τον Τύπο και γνωρίζαμε ότι θα υπήρχε τιμητική αψίδα όταν θα έμπαινε στο γήπεδο, κάνοντάς το μια ξεχωριστή αποχαιρετιστήρια στιγμή. Η προσμονή ήταν μεγάλη, το είχαμε δει και στην τηλεόραση και ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι για όλους».

Το πανό του Πόλτερ υψώθηκε μπροστά από τους φιλάθλους με αναπηρία στη θύρα Κοπ, μια περιοχή όπου συχνά ανεμίζουν σημαίες, αλλά συνήθως κατεβαίνουν όταν μπαίνουν οι παίκτες στο γήπεδο. Εκείνη τη φορά, ωστόσο, το πανό δεν κατέβηκε και ο κ. Χίνγκαμ ζήτησε από τον Πόλτερ να το απομακρύνει.

Η σύζυγος του Χίνγκαμ, Λόρα, κατέθεσε ότι μπορούσε να δει τον Πόλτερ «θυμωμένο» και να τον ακούει να «βρίζει», ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι ένιωσε να απειλείται από τον Πόλτερ, ο οποίος είχε προειδοποιηθεί ήδη το 2013 επειδή προσπάθησε να μεταφέρει καπνογόνα στο γήπεδο της Γουίγκαν, DW Stadium.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο Πόλτερ είπε: «Προσπαθούμε καιρό να σας μετακινήσουμε, εσάς που χρησιμοποιείτε αναπηρικά αμαξίδια, και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε».

Ένας άλλος φίλαθλος που παρακολουθούσε ζήτησε από τον Πόλτερ να σταματήσει τις βρισιές, λαμβάνοντας την απάντηση: «f***** p*** off».

Ο Πόλτερ παραδέχθηκε ότι είπε στον Χίνγκαμ: «Αυτό είναι το Κοπ, αυτή είναι η παράδοσή μας, έτσι κάνουμε, αν δεν σου αρέσει, να η πόρτα, μπορείς να f*** off». Ωστόσο, υποστήριξε ότι είχε «εκφοβιστεί» από τον Χίνγκαμ, ο οποίος είχε μπει στον «προσωπικό του χώρο».

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Πόλτερ ζήτησε συγγνώμη από τον Χίνγκαμ και τη σύζυγό του στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της επόμενης σεζόν, δίνοντάς του το χέρι. Παρ’ όλα αυτά, του επιβλήθηκε μακροχρόνια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.