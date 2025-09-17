Ο ΠΑΟΚ έζησε ένα πολύ δύσκολο απόγευμα στη Βοιωτία καθώς ηττήθηκε με 4-1 από τον Λεβαδειακό για την πρεμιέρα της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, με την ΠΑΕ να στέλνει μήνυμα μέσω ανάρτησης στα social media.

Οι «ασπρόμαυροι» υπολόγιζαν ότι θα αρχίσουν με νίκη την πορεία τους στη διοργάνωση, τελικά όμως γνώρισαν βαριά ήττα. Μια συντριβή που προκάλεσε την οργή των οπαδών, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει λόγο για «ντροπή».

Είχε ενδιαφέρον, επομένως, το πώς θα αντιδρούσε η ΠΑΕ σε αυτό το αποτέλεσμα και τελικά αντέδρασε μέσω μιας ανάρτησης στα social media, όπου έγραψε τα εξής…

«Ευχαριστούμε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν μέχρι τη Λιβαδειά και υποστήριξαν την ομάδα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, παρότι έβλεπαν ότι τίποτα δεν πήγαινε καλά.

Μετά από μια τόσο βαριά ήττα, η επιλογή είναι μια… Να πάρουμε το μάθημά μας και να προχωρήσουμε…».