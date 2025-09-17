Απογοητευμένος είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, όπως έδειξε στις δηλώσεις του, για την παρουσία του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, όπου πήρε την 11η θέση στο άλμα εις μήκος.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πήγε στο Τόκιο με στόχο ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καθόλου καλά, μένοντας εκτός 10άδας μετά τις κράμπες που έπαθε και στις δύο γάμπες.

«Ήταν ο χειρότερος αγώνας που έχω κάνει. Ένιωθα υπέροχα και πολύ δυνατός στο ζέσταμα. Ίσως, έκανα λάθος που έβαλα παραπάνω ένταση, από ό,τι συνήθως, στη διάρκεια της προθέρμανσης, αλλά πραγματικά νιώθω ότι είμαι στην καλύτερη κατάσταση της ζωής μου και πίστεψα ότι όλα θα πάνε καλά», είπε αρχικά ο Τεντόγλου και συνέχισε.

«Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν και οι κακές μέρες. Έπαθα κράμπες και στις δύο γάμπες μου ταυτόχρονα στην πρώτη προσπάθεια και από εκεί και πέρα δεν μπόρεσα να εκτελέσω τίποτα σωστά».