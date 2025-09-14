Τέσσερις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ρίχνουν την αυλαία της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τη Λάρισα στην πρώτη του εντός έδρας εμφάνιση, η Κηφισιά φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό με φόντο το γηπεδικό της πρόβλημα που την ανάγκασε να αγωνιστεί στο Πανθεσσαλικό, ο Λεβαδειακός δοκιμάζει τις δυνάμεις του απέναντι στην ΑΕΚ με ανεβασμένη ψυχολογία, ενώ η μέρα κλείνει με το μεγάλο ματς ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, ακόμα μία αναμέτρηση που δεν θα διεξαχθεί στη φυσική έδρα των γηπεδούχων, αλλά στη Λεωφόρο, καθώς τα έργα στο Παγκρήτιο δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Αναλυτικά:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΛΑΡΙΣΑ

18:00 Novasports 2HD.

Μετά από δύο πολύ δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ο Αστέρας παίζει για πρώτη φορά στο γήπεδο του και ουσιαστικά αντιμετωπίζει τον αγώνας με την Λάρισα ως πρεμιέρα με στόχο να πάρει τους πρώτους του βαθμούς. Και να πετύχει και το πρώτο ή τα πρώτα του γκολ, καθώς στα δύσκολα τεστ που είχε ήταν ουσιαστικά ακίνδυνος. Από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Αλάγκμπε.

Η Λάρισα αν και προηγήθηκε δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στον αγώνα με την Κηφισιά και πάει στην Τρίπολη με στόχο να είναι όσο περισσότερο ανταγωνιστική μπορεί για να διεκδικήσει αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα ματς ήταν κι ένας είδος προσαρμογής στη μεγάλη κατηγορία και ο Πετράκης θέλει η ομάδα του να έχει πολύ καλή αμυντική λειτουργία για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD.

Η Κηφισιά έδειξε και στην Λάρισα όπου πήρε τον πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα ότι είναι μία ομάδα που μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να δημιουργήσει και να σκοράρει, αλλά και με δυσκολία να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα. Έχει μπροστά της ακόμη πιο δύσκολο παιχνίδι, απέναντι στον Παναθηναϊκό και με γηπεδικό πρόβλημα, καθώς θα παίξει εντός έδρας στον… Βόλο. Κι απέναντι στους «πράσινους» χρειάζεται πολύ καλή αμυντική λειτουργία.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε και φέτος με γκέλα στο πρωτάθλημα και αυτή η ισοπαλία απέναντι στον Λεβαδειακό στην Λεωφόρο του δημιουργεί πολύ νωρίς μεγαλύτερη πίεση. Είναι ξεκάθαρο ότι πάει στον Βόλο με αποκλειστικό στόχο το τρίποντο, αφού θα είναι ό,τι χειρότερο μία νέα απώλεια από τόσο νωρίς. Στη διάθεση του Βιτόρια έχουν τεθεί και οι νεοαποκτηθέντες Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς και οι δύο πρώτοι αποκτήθηκαν με στόχο να γίνουν βασικοί.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ

20:00 Novasports Prime.

Ο Λεβαδειακός έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση του για μία ακόμη καλύτερη σεζόν από την περσινή. Νίκη με ανατροπή από το 0-2 με την Κηφισιά και ισοπαλία στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας ότι μπορεί και στα δύσκολα. Απέναντι στην ΑΕΚ θα παίξει πάλι για το αποτέλεσμα και θα κυνηγήσει ξανά το γκολ, καθώς είναι ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει. Στη διάθεση του Παπαδόπουλου επιστρέφει ο μέσος Τσιμπόλα.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το πρωτάθλημα με δύο νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια της στην Νέα Φιλαδέλφεια και επιβεβαίωσε αυτό που φάνηκε και από τα προκριματικά του καλοκαιριού στην Ευρώπη, ότι ο Νίκολιτς κάνει μία ομάδα που αν χρειάζεται θα είναι κυνική για να παίρνει το αποτέλεσμα. Το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό είναι το πρώτο εκτός έδρας. Από προβλήματα προέρχονται οι μέσοι Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και ο εξτρέμ Ελίασον, έχει ενσωματωθεί ο νεοαποκτηθείς μέσος Γκρούγιτς.

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο ΟΦΗ μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο πρωτάθλημα, με το «διπλό» στις Σέρρες να του δίνει και ψυχολογική ώθηση, σε μία χρονιά που φιλοδοξεί να πάει καλύτερα από πέρσι. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι το πρώτο εντός έδρας, αλλά δεν θα γίνει στο Ηράκλειο λόγω προβλημάτων στο Παγκρήτιο και η ομάδα της Κρήτης θα παίξει στην Αθήνα και κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας, κάτι που δυσκολεύει την αποστολή της.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με δύο νίκες στο πρωτάθλημα, παίζοντας και τα δύο ματς στην Τούμπα και αυτό είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι του. Οι Θεσσαλονικείς έδειξαν δυσκολία στο σκοράρισμα στους αγώνες με την Λάρισα και τον Ατρόμητο και ο Λουτσέσκου περιμένει εμφάνιση όπως στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Ριέκα, με την οποία πέτυχαν πέντε γκολ. Εκτός είναι ο εξτρέμ Ντεσπόντοφ, από πρόβλημα προέρχεται και ο μέσος Καμαρά.