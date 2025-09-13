Με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος μένει πλέον μόνιμα στην Αθήνα μαζί με την οικογένειά του, συναντήθηκε ο Βασίλης Τσιάρτας, ο οποίος έκανε και σχετική ανάρτηση στα social media και δεν έκρυψε τη χαρά του.

Ο Σέρβος τενίστας προσαρμόζεται σιγά-σιγά στην ελληνική πρωτεύουσα, τα παιδιά του έχουν αρχίσει το σχολείο και ο ίδιος αρχίζει να γνωρίζει κόσμο. Ο Τζόκοβιτς συναντήθηκε με τον Τσιάρτα και ο παλαίμαχος Έλληνας ποδοσφαιριστής φρόντισε να βγάλει φωτογραφία και να την ανεβάσει στα social media, όπου έγραψε τα εξής…

«Σήμερα, είχα την τεράστια τιμή κ ιδιαίτερη χαρά να γνωρίσω αυτόν τον τεράστιο αθλητή του τέννις κ εξαιρετικό άνθρωπο κ να συνομιλήσω μαζί του για αρκετή ώρα. Αφού του συστήθηκα, τον καλωσόρισα στην Ελλάδα κ του ευχήθηκα καλή κ ευχάριστη παραμονή μαζί με την οικογένειά του. Επίσης, του εξέφρασα τον μεγάλο σεβασμό κ την εκτίμησή μου για την τεράστια επιτυχημένη καριέρα του κ όλα όσα έχει προσφέρει στον αθλητισμό κ την κοινωνία. Νόβακ my pleasure».