Η Γερμανία νίκησε εύκολα με 98-86 τη Φινλανδία και προκρίθηκε στον τελικό του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει την Εθνική Ελλάδας ή την Τουρκία.

Οι Φινλανδοί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και κατάφεραν να προηγηθούν με 11-4 στο 4′, οι Γερμανοί όμως, όπως αναμενόταν, αντέδρασαν, έκαναν επιμέρους σκορ 18-8 για να προηγηθούν με 26-17 και έκλεισαν στο +4 (30-26) την πρώτη περίοδο.

Τα «πάντσερ» άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο και με επιμέρους σκορ 19-4 πήγαν στο +19 (49-30), με τους Φινλανδούς να μην μπορούν να ακολουθήσουν. Οι Βάγκνερ και Σρούντερ έδιναν συνεχώς λύσεις στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία ήταν στο +14 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας πετύχει 61 πόντους (61-47 το σκορ).

Στην τρίτη περίοδο η Φινλανδία με σερί 5-0 μείωσε σε 61-52 αλλά ακολούθησε σερί 8-0 των Γερμανών για το 70-52, με τον ημιτελικό να έχει κριθεί σε μεγάλο βαθμό. Η ομάδα του Λάσι Τουόβι, βέβαια, το πάλεψε όσο μπορούσε και κατάφερε να πλησιάσει στο -6 (77-71), η Γερμανία όμως ξέφυγε και πάλι.

Ο Σρούντερ και η παρέα του κατάφεραν να αυξήσουν ξανά τη διαφορά και τελικά επικράτησαν με 98-86 και πήραν την πρόκριση για τον τελικό, περιμένοντας Ελλάδα ή Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86

Γερμανία (Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 10 (2), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 2, Τ. Ντα Σίλβα 13 (3), Βάγκνερ 22 (3), Τάις 10 (11 ριμπάουντ), Σρούντερ 26 (4), Τίμαν 5, Ομπστ 7 (2).

Φινλανδία (Λάσα Τουόβι): Λιτλ 5 (1), Σάλιν, Ενκαμουά 21 (2), Γιάντουνεν 12 (1), Βάλτονεν 6, Μαξούνι 9 (1), Μάρκανεν 16 (2), Μούρινεν 12 (3), Γκούσταβσον, Γκράντισον 5 (1).