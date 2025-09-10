Στον προημιτελικό ανάμεσα στις δύο εκπλήξεις του EuroBasket 2025, η Φινλανδία νίκησε με 93-79 τη Γεωργία και για πρώτη φορά προκρίθηκε στους «4», όπου θα αντιμετωπίσει Γερμανία ή Σλοβενία.

Περισσότερα σε λίγο…

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79

Φινλανδία (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 3 (1), Σαλίν 14 (4), Ενκαμούα 8 (2), Γιάντουνεν 19 (3), Βάλτονεν 8 (2), Μαξχούνι 15 (2), Μάρκανεν 17 (2), Μούρινεν 7 (1), Γκούσταβσον, Γκράντισον 2.

Γεωργία (Αλεξάνταρ Ντζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 22 (2), Μπουρτζανάτζε 2, Σερμαντίνι 2, Σανάτζε 19 (5), Σενγκέλια 18 (2), Μπιτάτζε 14 (1), Μπάλντγουιν 2, Οτσκχικίτζε.