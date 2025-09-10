Ο Εργκίν Αταμάν έχει ήδη μπει σε κλίμα ημιτελικού του EuroBasket 2025 και με δηλώσεις του αναφέρθηκε στην Εθνική Ελλάδας και σχολίασε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη για τις λίγες βολές που εκτελεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9) την Τουρκία στο παιχνίδι που θα κρίνει ποια εκ των δύο ομάδων θα προκριθεί στον τελικό και θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο, με τον Αταμάν να αναφέρεται στον Βασίλη Σπανούλη αλλά και στον Greek Freak.

«Ο Σπανούλης είναι ένας καλός προπονητής. Στην Ελλάδα ήταν προπονητής στο Περιστέρι, μετά πήγε στη Μονακό. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο. Έφτιαξε καλή χημεία στην ομάδα, παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε σπουδαία δουλειά», είπε αρχικά ο προπονητής της Τουρκίας, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε για τον Αντετοκούνμπο.

«Ο Σπανούλης έχει μάθει κάποια πράγματα από εμένα. Τον άκουσα στην Κύπρο να λέει για τις λίγες βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο και είδα χθες σούταρε 16. Εγώ λέω ότι κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίξουν».

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον ημιτελικό, ο Αταμάν είπε πως «είναι το πεπρωμένο μου. Στην EuroLeague στα playoffs αντιμετώπισα την πρώην ομάδα μου, την Εφές, ήταν πολύ συναισθηματικό. Τώρα φυσικά η Ελλάδα, πέντε παίκτες από τον Παναθηναϊκό παίζουν εκεί. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Ελλάδα έχει πολλούς έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Είναι ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, ίσως ένα από τα καλύτερα του τουρνουά».