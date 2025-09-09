Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, μετά τη συμφωνία με τη Μπόρνμουθ.

Το όνομα του 20χρονου Άγγλου εξτρέμ ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα στο προσκήνιο για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι προχώρησαν τις συζητήσεις με τη Μπόρνμουθ και έφτασαν σε συμφωνία μαζί της.

Οι Άγγλοι θα έχουν ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει στο 30% ενώ ο Σίλκοτ-Ντάμπερι, αν πάνε όλα καλά στις ιατρικές εξετάσεις και υπογράψει το συμβόλαιό του, θα υπολογίζεται αρχικά για τη Β ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο 20χρονος εξτρέμ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Τσέλσι και τον περασμένο Ιανουάριο πήρε μεταγραφή στη Μπόρνμουθ, στην οποία έκανε δύο συμμετοχές, μία στην Premier League και μία στο αγγλικό κύπελλο.