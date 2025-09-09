Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Έλσα Ζακεμό για το τουρνουά του Μεξικού διεκόπη οριστικά λόγω των καιρικών συνθηκών και θα συνεχιστεί την Τετάρτη (10/9).

Παρά το γεγονός ότι το ματς της Ελληνίδας με τη νεαρή Γαλλίδα ξεκίνησε κανονικά, αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς οι καιρικές συνθήκες και δεν το επέτρεψαν.

Πιο συγκεκριμένα, με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ζακεμό, η οποία είχε πετύχει δύο breaks στο σερβίς της Σάκκαρη, η Γαλλίδα διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για ολισθηρό τερέν, καθώς είχε ήδη αρχίσει το ψιλόβροχο κάνοντας επικίνδυνο το ταρτάν για τις δύο αθλήτριες.

Στην παραίνεση της 22χρονης για έλεγχο του τερέν, η διαιτητής το έλεγξε και απεφάνθη πως δεν τίθεται θέμα διακοπής του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο, η Ζακεμό απευθύνθηκε στη Μαρία Σάκκαρη η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει στις εξηγήσεις που έδινε η διαιτητής.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντέδρασε έντονα, κάνοντας ξεκάθαρη την επιθυμία της να σταματήσει το ματς για την προστασία των δύο τενιστριών.