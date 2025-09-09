Η αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Έλσα Ζακεμό για το τουρνουά του Μεξικού διεκόπη οριστικά λόγω των καιρικών συνθηκών και θα συνεχιστεί την Τετάρτη (10/9).
Παρά το γεγονός ότι το ματς της Ελληνίδας με τη νεαρή Γαλλίδα ξεκίνησε κανονικά, αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς οι καιρικές συνθήκες και δεν το επέτρεψαν.
Πιο συγκεκριμένα, με το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ζακεμό, η οποία είχε πετύχει δύο breaks στο σερβίς της Σάκκαρη, η Γαλλίδα διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για ολισθηρό τερέν, καθώς είχε ήδη αρχίσει το ψιλόβροχο κάνοντας επικίνδυνο το ταρτάν για τις δύο αθλήτριες.
Στην παραίνεση της 22χρονης για έλεγχο του τερέν, η διαιτητής το έλεγξε και απεφάνθη πως δεν τίθεται θέμα διακοπής του αγώνα. Σε εκείνο το σημείο, η Ζακεμό απευθύνθηκε στη Μαρία Σάκκαρη η οποία δεν μπορούσε να πιστέψει στις εξηγήσεις που έδινε η διαιτητής.
WTA 500 GDL Open: El match entre María Sakkari y Elsa Jacquemot se encuentra suspendido por mal tiempo. #wta #mariasakkari #gdlopen #wta500 #suspended #Weather #tenis #guadalajara pic.twitter.com/rporUnjkU7— Copadoje Sports (@copadoje) September 9, 2025
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αντέδρασε έντονα, κάνοντας ξεκάθαρη την επιθυμία της να σταματήσει το ματς για την προστασία των δύο τενιστριών.
TORMENTA ELÉCTRICA SUSPENDE EL JUEGO ENTRE SÁKKARI Y JACQUEMOT ⛈️🎾— Frecuencia Deportiva (@FD1340AM) September 9, 2025
La lluvia hace de las suyas y suspende la actividad en el GDL Open.
Elsa Jacquemot lo ganaba 4-1 en el primer set.#RadioramaDeOccidente pic.twitter.com/UoxM5cFUXC