Η τιμωρία του Κωνσταντή Τζολάκη στο παιχνίδι με την Μπόντο φέρνει τον Πασχαλάκη στην 11άδα για την πρεμιέρα του Champions League με την Πάφο.

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης που η μοίρα του τον θέλει στα 36 του χρόνια να κάνει ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και το ζητούμενο πλέον είναι αν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα του δώσει ένα παιχνίδι πριν από την πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Πάφο καθώς έως τώρα και στα δύο επίσημα ματς στο πρωτάθλημα έχει παίξει ο Τζολάκης.

Πριν την πρεμιέρα με την Πάφο ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκη τον Πανσερραϊκό για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος και υπάρχουν σκέψεις ο Βάσκος τεχνικός να «ζεστάνει» τον έμπειρο τερματοφύλακα, ώστε να πάρει ένα ματς στα χέρια του πριν το παιχνίδι με την Πάφο.