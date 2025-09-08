Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει μυθικό παιχνίδι με 37 πόντους και 9 ριμπάουντ, η Εθνική νίκησε με 84-79 το Ισραήλ και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Eurobasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση μεταλλίου.

Η τεράστια εμφάνιση του Greek Freak δεν πέρασε απαρατήρητη από την ομάδα του στο ΝΒΑ, τους Μπακς, οι οποίοι αποθέωσαν τον «Greek Freak».

«Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. 37 πόντοι, 10 ριμπάουντ 78% εντός παιδιάς», ανέφερε το αποθεωτικό σχόλιο των πρωταθλητών του 2021, που συνοδεύουν το βίντεο με τα στιγμιότυπα του «Giannis».

Best player in the world.



37 PTS | 10 REB | 78% FG pic.twitter.com/Kh9CB0ao6b — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2025

«Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» υπερθεμάτισε η FIBA θυμίζοντας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμπληρώσει 11 χρόνια εμφανίσεων με την γαλανόλευκη ενώ σε άλλη ανάρτηση-σκίτσο η ευρωπαϊκή ομοσπονδία μπάσκετ έγραψε «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ημίθεος, έχω πειστεί πλέον γι’ αυτό».

Ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, επέλεξε μια σειρά φωτογραφιών από την εμφάνισή του κόντρα στο Ισραήλ αρκούμενος να γράψει στη λεζάντα την ελληνική σημαία.

Η Ελλάδα πήρε την μεγάλη πρόκριση κόντρα στο Ισραήλ και θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό του EuroBasket 2025 τη Λιθουανία με φόντο το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Ο μεγάλος αγώνας θα διεξαχθεί στην Riga Arena την Τρίτη (9/7) στις 21:00, ενώ την ίδια ημέρα η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Πολωνία στις 17:00.

EuroBasket 2025: Αυτοί είναι οι 10 καλύτεροι σκόρερ

Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 34 πόντοι

Γιάννης Αντετκούνμπο (Ελλάδα) 30 πόντοι

Λάουρι Μάρκανεν (Φινλανδία) 26 πόντοι

Ντένι Άβντιγια (Ισραήλ) 24 πόντοι

Τζόρνταν Λόιντ (Πολωνία) 23 πόντοι

Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία) 22.3 πόντοι

Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία) 22 πόντοι

Νίκολα Βούτσεβιτς (Μαυροβούνιο) 20.8 πόντοι

Φραντς Βάγκνερ (Γερμανία) 20.7 πόντοι

Ντένις Σρούντερ (Γερμανία) 20.2 πόντοι

Προημιτελικοί

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία – Ελλάδα (9)

Τουρκία – Πολωνία (10)

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Γερμανία – Σλοβενία (11)

Φινλανδία – Γεωργία (12)

Ημιτελικοί

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10

14. Νικητής 11- Νικητής 12

Μικρός και μεγάλος τελικός

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου