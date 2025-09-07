Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με το Ισραήλ για τη φάση των «16» του EuroBasket 2025 και στο τέλος της τρίτης περιόδου είναι μπροστά με 67-59.

Η Λιθουανία περιμένει στους προημιτελικούς όποια ομάδα νικήσει και η αλήθεια είναι πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε καλά στο παιχνίδι, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και μία ασίστ ήταν καθοριστικός στην πρώτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να προηγείται με 28-22.

Η Εθνική ομάδα κράτησε σταθερά το προβάδισμα και στη δεύτερη και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου είναι μπροστά με 50-41, με τον Αντετοκούνμπο να είναι εκπληκτικός έχοντας πετύχει 21 πόντους.

Στην τρίτη περίοδο, με τον Greek Freak να κουράζεται από ένα σημείο κι έπειτα, το Ισραήλ κατάφερε να μειώσει σε 54-51 και στη συνέχεια σε 60-58, η Ελλάδα όμως αντέδρασε σωστά και κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά στο +8 (67-59) στο 30′.