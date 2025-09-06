Η Αρίνα Σαμπαλένκα χρειάστηκε το τάι μπρέικ του δεύτερου σετ για να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της κόντρα στην Αμάντα Ανισίμοβα στον τελικό του US Open, αλλά έστω κι έτσι πήρε τη νίκη με 2-0 σετ [6-3, 7-6(3)] και κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το αμερικανικό Γκραν Σλαμ.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, Νο1 στον κόσμο, έσπασε έτσι τη φετινή… κατάρα με τις δύο ήττες σε τελικούς Γκραν Σλαμ από Αμερικανίδες τενίστριες και πανηγύρισε για δεύτερη φορά στις ΗΠΑ, υπερασπιζόμενη τον περσινό της τίτλο στο US Open.