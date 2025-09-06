Στην Αθήνα θα βρίσκεται τη Δευτέρα (8/9) ο Ζέιν Σίλκοτ-Ντάμπερι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν Άγγλοι δημοσιογράφοι, καθώς υπάρχουν προχωρημένες διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Μπόρνμουθ.

Το όνομα του 20χρονου Άγγλου εξτρέμ συνδέθηκε -από τους συμπατριώτες του- με τους «ερυθρόλευκους» τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περιόδου και τα σχετικά ρεπορτάζ συνεχίζονται και προαναγγέλουν εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Άγγλο δημοσιογράφο Μαρκ ΜακΆνταμ, ο Σίλκοτ-Ντάμπερι θα είναι τη Δευτέρα (8/9) στην Αθήνα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό, ο οποίος φέρεται να είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Μπόρνμουθ, στην οποία υπέγραψε τον περασμένο Ιανουάριο.

Η περίπτωση του Άγγλου εξτρέμ, πάντως, αφορά στην ομάδα Κ23 των «ερυθρόλευκων», χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να παραχωρηθεί ως δανεικός στη Ρίο Άβε, η οποία επίσης ανήκει στον Βαγγέλη Μαρινάκη.