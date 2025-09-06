Η Stoiximan Super League ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών για την 3η αγωνιστική, με εξαίρεση αυτό ανάμεσα στην Κηφισιά και στον Παναθηναϊκό καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη το γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί.

Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει δράση στα πρωταθλήματα λόγω των εθνικών ομάδων και των αγώνων τους για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, από το επόμενο όμως η δράση ξεκινά ξανά, με τη διεξαγωγή της 3ης αγωνιστικής.

Η Λίγκα, λοιπόν, ανακοίνωσε το Σάββατο (6/9) τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων, με εξαίρεση αυτόν ανάμεσα σε Κηφισιά και Παναθηναϊκό. Ο λόγος; Δεν έχει βρεθεί ακόμη το γήπεδο στο οποίο θα γίνει το ματς.

Έτσι, η ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση αναμένεται τις επόμενες μέρες, όταν και θα έχει βρεθεί γήπεδο.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Σάββατο 13/9

18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

20:00 Παναιτωλικός – Βόλος

20:00 Ατρόμητος – Άρης

Κυριακή 14/9

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Θα οριστεί τις επόμενες ημέρες το Κηφισιά – Παναθηναϊκός