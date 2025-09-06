Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάβελ Απιατσιόνακ που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και χάνει για 2-3 εβδομάδες τον Κίριλ Ντεσπόντοφ λόγω θλάσης στον δεξιό τετρακέφαλο.

Ο «δικέφαλος του βορρά» προχώρησε σε επένδυση για το μέλλον αποκτώντας τον 18χρονο Απιατσιόνακ, με την επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Με το βλέμμα στο μέλλον. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Λευκορώσου αμυντικού Πάβελ Απιατσιόνακ από τη Ντιναμό Μινσκ. Ο Απιατσιόνακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 15.

Γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 2007 στο Μποροβλιάνι της Λευκορωσίας, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις Ακαδημίες της Ντιναμό Μινσκ κι έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία έχει προλάβει να καταγράψει 21 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ.

Είναι διεθνής σε όλες τις μικρές Εθνικές της Λευκορωσίας, ενώ έχει κληθεί και στην Ανδρών.

Καλώς ήρθες, Πάβελ!»

Νοκ άουτ ο Ντεσπόντοφ

Την ίδια ώρα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έλαβε τα άσχημα νέα για τον Ντεσπόντοφ, ο οποίος υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον δεξιό τετρακέφαλο. Αυτό σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες και θα απουσιάσει από τους αγώνες του ΠΑΟΚ με ΟΦΗ (εκτός), Λεβαδειακό (κύπελλο, εντός), Παναιτωλικό (εντός) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός).