Η Ιταλία, όπως αναμενόταν, συνέτριψε την Κύπρο επικρατώντας με 89-54 και περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Ελλάδα – Ισπανία για να δει αν θα τερματίσει στην 1η ή 2η θέση στον 3ο όμιλο του EuroBasket 2025.

Η ομάδα του Τζανμάρκο Ποτσέκο χρειάστηκε μόνο το πρώτο δεκάλεπτο (24-6) για να επιβάλει το ρυθμό της και να μετατρέψει το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε μία καλή προπόνηση ενόψει των νοκ άουτ.

Κορυφαίοι των νικητών οι Σπανιόλο και Φοντέκιο, οι οποίοι σημείωσαν από 13 πόντους, ενώ από την Κύπρο, η οποία ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση με πέντε ήττες σε πέντε παιχνίδια, πάλεψε ο Φίλιππος Τίγκας με 15.

Τα δεκάλεπτα: 24-6, 40-19, 67-43, 89-54

Ιταλία (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 12 (3), Μέλι 3, Φοντέκιο 13 (2), Τόμσον 4, Ρίτσι 8 (2), Σπανιόλο 13, Πρόσιντα 8 (2), Σπίσου 5 (1), Ντιουφ 12, Ακέλε 8, Παγιόλα 3 (1).

Κύπρος (Λειβαδιώτης): Λοϊζίδης, Σιμιτζής 9 (1), Πασσιαλής 3, Μιχαήλ 2, Ηλιάδης 5 (1), Χριστοδούλου 3 (1), Γιουνγκ 2, Γιανναράς, Κουμής, Τίγκας 15 (2), Γουίλις 10 (1), Στυλιανού 5 (1).