Την πρόκριση στους «16» του EuroBasket 2025 εξασφάλισε η Βοσνία μετά τη νίκη με 84-76 επί της Γεωργίας για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου, στον οποίο βρίσκεται και η Εθνική Ελλάδας.

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημείωσε double double με 15 πόντους και 12 ριμπάουντ, 15 πόντους με 4/9 τρίποντα είχε ο Τζον Ρόμπερσον, 13 πόντους πρόσθεσε ο Αλεξάνταρ Λάζιτς, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Άτιτς (11π.) και Βράμπατς (10π.).

Από τη Γεωργία που ελπίζει σε ήττα των Ισπανών για να καταλάβει την 4η θέση, ο Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι σημείωσε 20 πόντους με 3/6 τρίποντα και μάζεψε 8 ριμπάουντ. Ο Καμάρ Μπάλντγουιν είχε 18 πόντους με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Γκόγκα Μπιτάτζε πρόσφερε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 13 πόντους σημείωσε ο Ντούντα Σανάτζε.

H Βοσνία είχε προηγηθεί και με +13 (44-31) στο 18ο λεπτό με ηγέτη τον Έντιν Άτιτς και συνεισφορά από τους Γκέγκιτς και Βράμπατς, ενώ με τρίποντο του Αλεξάνταρ Λάζιτς, οι Βόσνιοι πήγαν στο +12 στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο (47-35). Με το ίδιο επιμέρους σκορ (27-20) που είχε η Βοσνία στη 2η περίοδο, θ’ απαντούσε όμως η Γεωργία στην 3η!

Ένα προσωπικό σερί 7-0 του Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι μετέτρεψε το 53-39 (+14 υπέρ της Βοσνίας) σε 56-46 και η Γεωργία. Ο Γκέγκιτς απάντησε με τρίποντο (59-46), για να ευστοχήσει σε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο ο Μαμουκελασβίλι (59-49) φτάνοντας τους 10 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο. Οι Μπιτάτζε και Σενγκέλια έφεραν στο -6 (59-53) τη Γεωργία, για να σημειώσει διαδοχικούς πόντους για τη Βοσνία ο Κέναν Καμένιας (63-56).

Χάρη σε 4 πόντους από τον Μπάλντγουιν και 2 από τον Μπιτάτζε, οι Γεωργιανοί έκλεισαν στο -5 (67-62) το 3ο δεκάλεπτο. Ο Νούρκιτς έκανε το 69-62, με τους Σενγκέλια και Μπάλντγουιν να ισοφαρίζουν σε 69-69 και ο Μαμουκελασβίλι ισοφάρισε λίγο αργότερα σε 71-71. Για να κάνει σερί 9-0 (80-71) η Βοσνία, το οποίο «υπέγραψαν» οι Νούρκιτς, Ρόμπερσον και Λάζιτς. Απέμεναν 3:32΄΄ διάστημα στο οποίο η Γεωργία δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 47-35, 67-62, 84-76

Βοσνία/Ερζεγοβίνη (Αζίζ Μπεκίρ): Νούρκιτς 15 (2), Ρόμπερσον 15 (4), Αλιμπέγκοβιτς 2, Άτιτς 11 (2), Γκέκιτς 9 (1), Λάζιτς 13 (2), Βράμπατς 10 (2), Καμένιας 9 (1).

Γεωργία (Αλεξάνταρ Ντζίκιτς): Αντρονικασβίλι 2, Μαμουκελασβίλι 20 (3), Μπουργιανάτζε, Σερμαντίνι 2, Σανάτζε 13 (3), Σενγκέλια 6, Μπιτάτζε 15, Μπάλντγουιν 18 (1), Οτσκχικίτζε.