Τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη League Phase του Champions League δήλωσε την Τρίτη (2/9) στην UEFA ο Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης έπειτα από απουσία τεσσάρων χρόνων και θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά Πάφο (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Καϊράτ Αλμάτι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός).

Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 17 Σεπτεμβρίου και η 8η στις 28 Ιανουαρίου 2026, με τον Ολυμπιακό να δηλώνει στην UEFA τη λίστα με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι οποίοι είναι οι εξής…

Ποντένσε, Μαρτίνς, Μπιανκόν, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Γκαρθία, Έσε, Καλογερόπουλος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Μπρούνο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Μουζακίτης (λίστα Β Ακαδημία), Λιατσικούρας (λίστα Β Ακαδημία), Πνευμονίδης (λίστα Β Ακαδημία).

Η υπόλοιπη λίστα Β θα δηλωθεί προσεχώς.