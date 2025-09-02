Ένας θεατής προσπάθησε να κλέψει τον Γιανίκ Σίνερ και μάλιστα σε ζωντανή σύνδεση και με τον σεκιούριτι να απέχει ελάχιστα μέτρα, μετά τον αγώνα του με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ στο US Open.

Ο Ιταλός τενίστας πήρε τη νίκη και μαζί και την πρόκριση για τους προημιτελικούς του τουρνουά, αυτό όμως δεν ήταν το μόνο γεγονός από τον αγώνα με τον Μπούμπλικ που απασχόλησε τα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του αγώνα και ενώ είχε έρθει η ώρα για τις καθιερωμένες φωτογραφίσεις με τους θεατές, ένας εξ αυτών επιχείρησε να ανοίξει την τσάντα του Σίνερ. Κίνηση που δεν είχε κανένα νόημα από τη στιγμή που ο σεκιούριτι ήταν ακριβώς δίπλα.

Αποτέλεσμα ήταν ο θεατής να απομακρυνθεί άμεσα, με τον Ιταλό τενίστα πάντως να φεύγει για τα αποδυτήρια χωρίς να δώσει συνέχεια στο θέμα.