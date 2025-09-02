Άλλο ένα εντυπωσιακό μεταγραφικό καλοκαίρι έζησε ο Ολυμπιακός, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη όπως συνηθίζει άλλωστε τα τελευταία χρόνια, να κλείνει με μία εντυπωσιακή κίνηση. Φυσικά αναφερόμαστε στην επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε. Ωστόσο, μπορεί ο Πορτογάλος να ήταν το… κερασάκι, όμως νωρίτερα υπήρξαν κι άλλες σημαντικές κινήσεις. Και μάλιστα μία μεταγραφή ήταν «κλοπή» μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού.

Ο Ρούι Βιτόρια είχε μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή και τον… έψηνε να έρθει στην Ελλάδα για το Τριφύλλι, όμως η παρέμβαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα του είπε, έφεραν τα πάνω-κάτω στην υπόθεση. Διαβάστε περισσότερα στο Sportdog.gr