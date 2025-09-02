Ο Μάρκο Γκρούγιτς έμεινε ελεύθερος από την Πόρτο και ανακοινώνεται σήμερα από την ΑΕΚ.

Ο 29χροονος μέσος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και έχει περάσει από ιατρικές εξετάσεις στην ΑΕΚ και πλέον απομένει η επίσημη ανακοίνωση για την απόκτησή του.

Η ανακοίνωση της Πόρτο:

Η Πόρτο κατέληξε σε συμφωνία με τον Μάρκο Γκρούγιτς για τη λύση του συμβολαίου του με άμεση ισχύ. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο Γκρούγιτς θα έχει καθεστώς ελεύθερου παίκτη και μπορεί να υπογράψει ελεύθερα για οποιαδήποτε ομάδα.

Ο 29χρονος μέσος έφτασε στην Πόρτο το 2020 και έπαιξε 140 αγώνες για την Πόρτο, σκοράροντας τέσσερα γκολ και κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, τρία Κύπελλα Πορτογαλίας, τρία Σούπερ Καπ και ένα Λιγκ Καπ.

Με την επιβεβαιωμένη αποχώρηση του Μάρκο Γκρούγιτς, η Πόρτο του εύχεται ό,τι καλύτερο για το προσωπικό και επαγγελματικό του μέλλον.