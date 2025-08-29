Απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεσάντρο Βολιάκο στον ΠΑΟΚ. Ο 26χρονος στόπερ αναμένεται να φτάσει το Σάββατο 30/08 λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», προκειμένου να διευθετήσει τα διαδικαστικά.



Ο Ιταλός στόπερ, που πέρασε από όλα τα κλιμάκια της Γιουβέντους χωρίς όμως να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα της «Γηραιάς Κυρίας» θα μετακομίσει στην Τούμπα με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Το καλοκαίρι του 2026 υπάρχει οψιόν αγοράς του από τον ΠΑΟΚ, εφόσον φυσικά πείσει με τις εμφανίσεις του, με τον ίδιο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες μετά την επιβλητική επικράτηση επί της Ριέκα (5-0) και την πρόκριση στο League Stage του UEFA Europa League, οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκαν και πάλι στο γήπεδο καθώς ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (Κυριακή 31/8, 21:00 – Γήπεδο Τούμπας).

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ευελπιστεί να κάνει το 2×2 στο πρωτάθλημα της Super League, έχοντας κερδίσει στην πρεμιέρα με 1-0 την ΑΕΛ, ώστε να μπει με απόλυτη ηρεμία στη διακοπή.

Προβλήματα από την αναμέτρηση με τη Ριέκα, δεν προέκυψαν. Όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στους Κροάτες ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με προθέρμανση, τακτική και οικογενειακό δίτερμα. Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για αύριο (30/8) στις 18:00.

πηγή: ΑΠΕ