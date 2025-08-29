Με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης της League Phase του Europa League, τοποθετήθηκε σχετικά, αποκαλύπτοντας πως η αγγλική ομάδα θα ενισχυθεί μέσα στο επόμενο διήμερο με 2-3 παίκτες.

Αναλυτικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης τόνισε:

«Όλος ο κόσμος στο Νότιγχαμ ονειρευόντουσαν την επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Πιστεύω ότι η Νότιγχαμ έχει μία πάρα πολύ καλή ομάδα για το Europa League, δύσκολη κλήρωση, αλλά πιστεύω πως έχουμε την ομάδα για να προχωρήσει ακόμη περισσότερο και να πάμε μέχρι τέρμα. Είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα αυτή έχει ενισχυθεί. Με σκληρή δουλειά θα μπορέσει να προχωρήσει πολύ καλά στη διοργάνωση. Κληρωθήκαμε με τη Μάλμε και όλοι θυμούνται το 1979 που την κερδίσαμε και κατακτήσαμε το Champions League. Θα είναι μία πολύ καλή περίσταση για να φέρει μνήμες σε όλον τον κόσμο, οι οποίες δεν ξεχνιούνται».

Σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της αγγλικής ομάδας, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επισήμανε: «Η εικόνα είναι καλύτερη από πέρυσι και μην ξεχνάμε ότι έχουμε στην ομάδα ακόμη τους 10 από τους 11 παίκτες που πήγαν πολύ καλά. Φέτος έχουμε ενισχυθεί. Είναι κάτι που χρειαζόταν, γιατί έχουμε πολύ περισσότερα παιχνίδια. Πλέον, έχουμε περισσότερους παίκτες, καλούς παίκτες, ισάξιους παίκτες και πιστεύω ότι αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε. Θα τελειώσουμε και τις επόμενες 48 ώρες ορισμένες διαπραγματεύσεις για 2-3 άλλους παίκτες. Θεωρώ ότι όταν έρθει η ώρα θα είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται».

