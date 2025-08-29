Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκριση, έπειτα από το 0-0 στην Τουρκία με τη Σαμσουνσπόρ και θα βρεθεί στη League Phase του Europa League, με τον Φώτη Ιωαννίδη να παίζει το τελευταίο του παιχνίδι με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Ο Έλληνας φορ, μετά το τέλος του παιχνιδιού, κατευθύνθηκε προς την κερκίδα και είπε το τελευταίο του «αντίο» στον κόσμο του «τριφυλλιού», λίγο πριν αποχωρήσει για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου και στο τεχνικό επιτελείο. Καταφέραμε να αποκλείσουμε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Είχαμε ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε, το σημαντικό όμως, είναι ότι πετύχαμε τον στόχο μας».

Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση που με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο λόγος που μπορώ να κάνω το επόμενο βήμα, τους συμπαίκτες μου, αλλά και όλα τα προπονητικά επιτελεία που είχα, δεν θέλω να αδικήσω κανέναν.

Αφήνω πίσω μου όλες τις αρνητικές στιγμές, κρατάω μόνο τα θετικά και λέω εις το επανιδείν, επειδή το πιστεύω» δήλωσε αναλυτικά ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ο 25χρονος διεθνής φορ αναμένεται να βρεθεί για πρώτη φορά στη Λισαβόνα το προσεχές Σαββατοκύριακο, όπου και θα ενσωματωθεί στην ομάδα.